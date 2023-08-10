İş insanına silahla saldırdı ve kaçtı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda iş insanı yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Hafsa Sultan Mahallesi Bahtiyar Tosunbaş Bulvarı üzerinde bulunan ikinci el otomobil ve araç alım satım hizmetleri veren işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gelen 3 kişi işyeri sahibi Kerem D.'yi araç göstermek için dışarıya çağırdı. Getirilen aracı kontrol ettiği sırada, arkasından gelen kişi tabancayla Kerem D'ye ateş açıp kaçtı. Sağlık ekipleri Kerem D'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kerem D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.