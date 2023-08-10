  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa İş insanına silahla saldırdı ve kaçtı

İş insanına silahla saldırdı ve kaçtı

SERKAN ÖZCAN
İş insanına silahla saldırdı ve kaçtı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda iş insanı yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Hafsa Sultan Mahallesi Bahtiyar Tosunbaş Bulvarı üzerinde bulunan ikinci el otomobil ve araç alım satım hizmetleri veren işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gelen 3 kişi işyeri sahibi Kerem D.'yi araç göstermek için dışarıya çağırdı. Getirilen aracı kontrol ettiği sırada, arkasından gelen kişi tabancayla Kerem D'ye ateş açıp kaçtı. Sağlık ekipleri Kerem D'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kerem D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler olay yerinden kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlattı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA