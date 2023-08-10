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Haberler Manisa İşçileri taşıyan servis devrildi: 25 yaralı

İşçileri taşıyan servis devrildi: 25 yaralı

SERKAN ÖZCAN
İşçileri taşıyan servis devrildi: 25 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden ve bir tavuk kesim fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Çakır'ın (50) kullandığı servis midibüsü devrildi. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya, yolda makas atarak ilerleyen bir taksinin neden olduğu ileri sürülürken, polis soruşturma başlattı.
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