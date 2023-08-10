Şehidin haberi Manisa’daki babasına iş yerinde verildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın babası Mustafa Üçdağ, iş için geldiği Alaşehir'de hizmet veren Uçak Kardeşler işletmesinde oğlunun şehadet haberini aldı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamlığına vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, beraberindeki heyetle işletme sahibi Vahit Uçak'ın ev sahipliğinde babaya verdi.

Baba Mustafa Üçdağ ve yanındaki kızı özel bir otomobille önce İzmir'e, oradan da uçakla Diyarbakır'a gönderildi. Şehit Mahmut Üçdağ'ın 24 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.