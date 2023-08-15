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Haberler Manisa 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

SERKAN ÖZCAN
70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesi ova yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Turgut (70) idaresindeki motosiklet ile K.C. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Turgut, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Burada tedaviye alınan Turgut, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybet

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