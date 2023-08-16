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Haberler Manisa 50 yıllık yol özlemini sona erdirecek

50 yıllık yol özlemini sona erdirecek

CÜNEYT HASÇELİK
50 yıllık yol özlemini sona erdirecek
MANİSA'NIN Gördes ilçesinde 50 yıllık yol özlemi sona eriyor. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal yapılan yol çalışmasını yerinde inceleyerek, yolun 3 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Akkal yaptığı açıklamada, " Allah'ın izniyle yolumuz tam hızlı olarak başladı ve devam ediyor. Planlanan yaklaşık 3 yıl içerisinde yolun tamamının bitirilmesi. İnşallah yolumuz en kısa zamanda Gördesli Akhisarlı hemşehrilerimizin hizmetlerine sunulmuş olacak. Allah'ın izniyle de Manisa'da herhalde uzun yıllardır sıkıntı olarak görülen bu yol artık bu sıkıntıdan çıkacak keyifli sürüşlere keyifli yolculuklara sebep olacak bir yol olacak. Gördesli hemşehrilerime tekrardan hayırlı olsun" dedi.
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