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Haberler Manisa Manisa’da korkunç kaza: Yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı

Manisa’da korkunç kaza: Yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsün ışıklarda bekleyen tankere çarptı. Kaza sonucu, 4’ü çocuk 21 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Manisa’da korkunç kaza: Yolcu otobüsü tankere çarptı: 21 yaralı

Ankara-İzmir Karayolu Valeks Işıklı Kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Hacı G. (58) yönetimindeki 46 VM 432 plakalı yolcu otobüsü, ışıklarda bekleyen Kudret Ç.(44) sevk ve idaresindeki 34 GIE 539 plakalı boş tankere arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 4'ü çocuk toplam 21 kişi yaralanırken, yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otobüs sürücüsü Hacı G.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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