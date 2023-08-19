Arabasında ölü bulundu

Manisa'da ağaca çarpan kilitli otomobilin içerisinde boynunda kesikler olduğu tespit edilen bir şahıs ölü bulundu. Manisa'nın Kula ilçesinde yoldan çıkan bir araç tarlada bulunan ağaca çarptı. Otomobil içinde bir şahsın hareketsiz olduğunu görenler yetkililere haber verdi. Kapıları kilitli olan aracın camını kıran ekipler, vatandaşın boynunda kesikler olduğunu tespit etti. Aynı zamanda yan koltukta da kanlı bir bıçak olduğu belirtildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede hayatını kaybeden şahsın 46 yaşındaki Erhan Yalçınkaya olduğunu tespit ederken, araç içerisinde marketten yeni alınmış ve kılıfından çıkarılmış kanlı bir bıçak buldu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ön otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ayrıca Erhan Yalçınkaya'nın ölümünü şaibeli bulan Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, şahsın ölümünde kullanıldığını değerlendiği bıçağın nereden alındığını ve bölgeye yalnız mı yoksa başka birileri ile mi geldiğini araştırmaya başladı. Bu durumun cinayet olup olmamasıyla ilgili incelemeler titiz bir şekilde yürütülüyor.