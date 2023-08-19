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Haberler Manisa Manisa’da motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa’da motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

EMRE SAÇLI
Manisa’da motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
MANİSA'NIN Salihli ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Tahsin S. (76) yönetimindeki sepetli motosiklet ile Umut A.'nın (20) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki sürücü ve sepetli motosikletteki Halil Sezgin (84) sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Sezgin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı
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