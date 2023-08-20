Korkunç kazada baba öldü 2 çocuğu ve eşi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Serkan Ç. yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza, Piyadeler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne gitmekte olan A.D. (61) yönetimindeki kamyona, Serkan Ç.'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Manisa'da yaşanan kazada sürücü hayatını kaybederken aynı aracın içinde olan eşi ve çocukları yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü Serkan Ç. kurtarılamadı. Araçtaki eşi S.A.Ç. (32), oğlu E.Ç. (7) ve kızı E.N.Ç. (2) hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Serkan Ç.'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.