  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Tesisten yükselen kara dumanlar gökyüzünü kaplarken ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

DHA
Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Manisa'nın Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki katı atık bertaraf tesisinin toplama bölümünde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, sevk edildi.

Yangına, Salihli ilçesinden itfaiye ve orman ekipleri de takviye olarak gönderildi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü.

Ekipler alevlere müdahale ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA