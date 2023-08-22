  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Motosiklet sevdası sonu oldu

Motosiklet sevdası sonu oldu

Manisa’da motosikleti ile aşırı sürat yapan genç, yoldan çıkarak üzüm bağına uçtu. Çevresinde motosiklet tutkusu ile tanınan Hasan Hüseyin Kuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SERKAN ÖZCAN
Motosiklet sevdası sonu oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Hasan Hüseyin Kuru motosikletiyle aşırı hız yaparken yoldan çıktı, üzüm bağına uçtu. Yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan Kuru, kurtarılamadı.

ÜZÜM BAĞINA UÇTU

Çevresinde motosikletlere olan tutkusu ile tanınan Hasan Hüseyin Kuru motosikletiyle seyir halindeyken aniden savrularak yoldan çıktı ve üzüm bağına düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kuru'yu hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında başında kask bulunmayan ve ağır yaralanan Hasan H. Kuru kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kuru'nun ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Motosikletlere olan tutkusuyla bilinen Hasan Hüseyin Kuru'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA