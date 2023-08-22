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Haberler Manisa Uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

Uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

SERKAN ÖZCAN İHSAN KARATAŞ
Uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri bir otomobili uygulama noktasında durdurdu. Arama yapan ekipler, otomobil içinde 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Otomobildeki B.Ö. (34) ile C.K.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Ö. tutuklanırken, C.K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otobüsle seyahat eden 2 yolcunun üzerinde uyuşturucu bulundu. Efeler'de uyuşturucu madde köpekleri ile yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan otobüslerde arama gerçekleştirildi. L.Ç'nin üzerinde bir miktar esrar ve Y.H'nin çantasında 11 adet içime hazır sigara kağıdına sarılmış vaziyette 11 gram olan kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin hastane raporlarında uyuşturucu kullandığı tespit edilirken konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.

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