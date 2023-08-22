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Haberler Manisa Yılkı atlarını bahçeye kapattı

Yılkı atlarını bahçeye kapattı

SERKAN ÖZCAN
Yılkı atlarını bahçeye kapattı
Manisa'da bir evin bahçesine yılkı atlarının kapatıldığı ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Bahçeye atları kimin kapattığı tespit edilemezken, atlar doğaya salındı. Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan ve şehrin simgesi haline gelen yılkı atlarını bir evin bahçesinde tutulduğunu gören bir vatandaş polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, atları evin bahçesine kimin koyduğunu tespit edemedi. Bahçe kapısını açan ekipler yılkı atlarını doğaya gitmelerini tekrar serbest bıraktı.
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