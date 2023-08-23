Karşıya geçmek istedi, hayatından oldu

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Aytaç Çelik (37) yönetimindeki otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin Sevinç'e (72) çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çelik hafif şekilde yaralanırken, Nevin Sevinç yaşamını yitirdi. Sevinç'in yanında bulunan kız kardeşi İclal Çakır (69) ise fenalık geçirdi. Urganlı Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Nevin Sevinç'in, kardeşi İclal Çakır'la Muğla'nın Fethiye'deki kız kardeşlerinin yanına gitmek için otobüs terminaline geldikleri öğrenildi.