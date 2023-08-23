  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Karşıya geçmek istedi, hayatından oldu

Karşıya geçmek istedi, hayatından oldu

SERKAN ÖZCAN
Karşıya geçmek istedi, hayatından oldu
MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde otomobilin çarptığı 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Aytaç Çelik (37) yönetimindeki otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Nevin Sevinç'e (72) çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Çelik hafif şekilde yaralanırken, Nevin Sevinç yaşamını yitirdi. Sevinç'in yanında bulunan kız kardeşi İclal Çakır (69) ise fenalık geçirdi. Urganlı Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Nevin Sevinç'in, kardeşi İclal Çakır'la Muğla'nın Fethiye'deki kız kardeşlerinin yanına gitmek için otobüs terminaline geldikleri öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA