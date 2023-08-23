Manisa’da feci olay! Elektrik ustası akıma kapılarak hayatını kaybetti

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Gördes ilçesinde elektrikçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Erol Gökmen (41), sulama arazisindeki pompanın kablolarını birleştirirken akıma kapıldı.

Arazi sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Erol Gökmen'in cenazesi yapılan ilk incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.