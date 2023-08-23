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Haberler Manisa Tüfeğini temizlerken annesini vurdu

Tüfeğini temizlerken annesini vurdu

SERKAN ÖZCAN
Tüfeğini temizlerken annesini vurdu

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde güvenlik görevlisi, tüfeğini temizlerken kazara annesini göğsünden vurdu. 65 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılırken, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden vurulan Kezban B. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kezban B'nin oğlu M.B. (40) polis ekiplerince gözaltına alındı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen M.B'nin ifadesinde, silahını temizlerken annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

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