  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak can verdi

El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak can verdi

Manisa'nın el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün devrilmesiyle altında kalan 53 yaşındaki Tahsin Yaman hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Yaman'ın cansız bedenini traktörün altından itfaiye ekipleri çıkardı.

İHA
El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak can verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Horzum Karadağ Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Tahsin Yaman (53) dün gece saat 21.30 sıralarında traktörüyle bağına ilaç atmak için taral doldurduğu sırada 54 YE 417 plakalı traktörünün el frenini çekmeyi unuttu. Hareket eden traktörü durdurmaya çalışan Tahsin Yaman devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Horzum Karadağ Mahallesi Fındıklı Mevkiinde meydana gelen kazada, hayatını kaybeden Tahsin Yaman'ı itfaiye ekipleri traktörün altından çıkardı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA