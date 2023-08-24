Elektrikçi akıma kapıldı, kurtulamadı

MANİSA'NIN Gördes ilçesinde bir tarım arazisinin sulama bağlantısını sağlamaya çalışırken akıma kapılan elektrikçi Erol Gökmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında Gördes ilçesine bağlı Kıymık Mahallesinde meydana geldi. Elektrikçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Erol Gökmen (41), sulama arazisindeki pompanın kablolarını birleştirirken akıma kapıldı. Arazi sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.