İki aile arasında çıkan kavgada 1’i çocuk, 3 yaralı

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde polis memuru M.O., akülü aracıyla parkta gezen kalp hastası oğlu E.O.'ya (5) bisikletiyle çarpan B.B.'yi (6) uyarınca çıkan tartışma, iki aile arasında kavgaya dönüştü. Polis memuru M.O.'nun tabancasını ateşlediği kavgada, 1'i çocuk 3 kişi darp sonucu yaralandı. Olay, 18 Ağustos akşamı, Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı'nda meydana geldi. Polis memuru M.O., eşi E.O. ve kalp hastası oğlu E.O. ile parka gitti. Şeydanur Bingölbalı'nın bisiklet süren oğlu B.B., akülü aracıyla E.O.'ya çarptı.

E.O.'nun yere düştüğünü gören babası M.O., Şeydanur Bingölbalı'nı uyardı. İkili arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda darp edildiğini ileri süren M.O., belinden çıkardığı tabancayla ateş etti.

Furkan Buğra Bingölbalı, "Parka geldiğimde eşim kendisini darbedip, küfür ve hakaret ettiğini söylediği şahsı gösterdi. Eşimin burnunda çatlak var. Oğlumun yüzünde hassasiyet, kalçasında da morluk var. Darp raporu alıp, şikayetçi olduk" dedi.