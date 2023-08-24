  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa İki aile arasında çıkan kavgada 1’i çocuk, 3 yaralı

İki aile arasında çıkan kavgada 1’i çocuk, 3 yaralı

HABER MERKEZİ
İki aile arasında çıkan kavgada 1’i çocuk, 3 yaralı

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde polis memuru M.O., akülü aracıyla parkta gezen kalp hastası oğlu E.O.'ya (5) bisikletiyle çarpan B.B.'yi (6) uyarınca çıkan tartışma, iki aile arasında kavgaya dönüştü. Polis memuru M.O.'nun tabancasını ateşlediği kavgada, 1'i çocuk 3 kişi darp sonucu yaralandı. Olay, 18 Ağustos akşamı, Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı'nda meydana geldi. Polis memuru M.O., eşi E.O. ve kalp hastası oğlu E.O. ile parka gitti. Şeydanur Bingölbalı'nın bisiklet süren oğlu B.B., akülü aracıyla E.O.'ya çarptı.

E.O.'nun yere düştüğünü gören babası M.O., Şeydanur Bingölbalı'nı uyardı. İkili arasında tartışma çıktı. Büyüyen olayda darp edildiğini ileri süren M.O., belinden çıkardığı tabancayla ateş etti.

Furkan Buğra Bingölbalı, "Parka geldiğimde eşim kendisini darbedip, küfür ve hakaret ettiğini söylediği şahsı gösterdi. Eşimin burnunda çatlak var. Oğlumun yüzünde hassasiyet, kalçasında da morluk var. Darp raporu alıp, şikayetçi olduk" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA