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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı

Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Manisa’da feci kaza! Yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı

Saat 10.00 sıralarında Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta meydana gelen kazada Ramazan Çavuşoğlu (62) yönetimindeki 40 LF 766 plakalı yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan Hakkı Güzel (50) yönetimindeki 45 Y 7220 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, sürücü Güzel, K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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