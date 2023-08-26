Manisa emniyetinden 5 ilçede eş zamanlı asayiş uygulaması: 11 kişi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması; başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik; Akhisar, Salihli, Turgutlu, Alaşehir ve Soma ilçelerinde 21.00-24.00 saatleri arasında genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 3 bin 330 şahıs sorgulanırken, hakkında arama kararı bulunan 11 kişi yakalandı. 681 aracın denetlendiği uygulamada kurallara uymayan 101 araç sürücüsüne 182 bin 737 TL para cezası kesildi, 11 araç da trafikten men edildi.

Ayrıca, 129 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 48 park ve bahçe, 28 metruk bina ve çevresi kontrol edilirken, 1 iş yerine 4207 sayılı kanunun kanuna muhalefetten, 1 iş yerine de ruhsat dışı faaliyet göstermekten tutanak tutuldu. Uygulamada, 0,90 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet fişek, 2 adet bıçak ele geçirilerek, 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.