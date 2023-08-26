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Haberler Manisa Manisa'da korkunç olay! Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'da korkunç olay! Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde Ramazan Tıkıroğlu adlı şahıs evinde oturduğu sırada pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Kaçan zanlı her yerde aranırken polis ekipleri, cinayetle ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.

İHA
Manisa’da korkunç olay! Evinde pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta ikamet eden Ramazan Tıkıroğlu, A.Y. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle evinde saldırıya uğradı. Vücudunun göğüs kısmına iki el ateş edilen Tıkıroğlu, ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tıkıroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli A.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, cinayetle ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.

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