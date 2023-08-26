Tarım işçilerini taşıyan midibüs ters döndü

Manisa'da meydana gelen kazada midibüs tarım işçilerini taşıyordu. Önceki gün saat 16.50 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Soma-Savaştepe bölümünde yaşanan olay sonunda Furkan Y. yönetimindeki otomobil, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu Onur G. yönetimindeki midibüse arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Ardından devrilen midibüs takla atarak ters döndü. Soma'da yaşanan kazanın ardından bölgeye Balıkesir ve Manisa Büyükşehir itfaiye ekipleri ile birlikte çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 30 kişi yaralanırken, bölgeye gelen ekipler, otomobil ve midibüste sıkışanları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hemen bölge hastanelere sevk edildi. Tarım işçilerinin geçirdiği kaza, duyanları endişelendirdi. 30 yaralının olduğu kazada, 1 kişinin durumunun çok ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.