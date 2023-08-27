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Haberler Manisa Evini bastı, pompalı tüfekle öldürdü

Evini bastı, pompalı tüfekle öldürdü

SERKAN ÖZCAN
Evini bastı, pompalı tüfekle öldürdü

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde Ramazan Tıkıroğlu, evinde pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Manisa'da saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta ikamet eden Tıkıroğlu, zilin çalması üzerine kapıyı açtı ve A.Y. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

Vücudunun göğüs kısmına iki el ateş edilen Tıkıroğlu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tıkıroğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli A.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, cinayetle ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.

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