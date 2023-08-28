  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa 2 kişiyi yaralamışlardı yakayı ele verdiler

2 kişiyi yaralamışlardı yakayı ele verdiler

KENAN MOLLA
2 kişiyi yaralamışlardı yakayı ele verdiler
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tabanca ile vurdukları iki kişiyi yaralayan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olay 24 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında Seyitahmet Çayı zeytinlik alanda meydana geldi. "Silahla Kasten Öldürmeye Teşebbüs" olayı ile ilgili olarak, A.S. (44) bacak ve sırt bölgesinden, A.Ç. (36) ise ayak kısmından tabanca ile vurulawrak yaralandı. Araştırmalar sonucu olayın şüphelilerinin H.A. (23) ve M.E. (42) olduğu tespit edildi. M.E. gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA