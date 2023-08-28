2 kişiyi yaralamışlardı yakayı ele verdiler

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tabanca ile vurdukları iki kişiyi yaralayan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olay 24 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında Seyitahmet Çayı zeytinlik alanda meydana geldi. "Silahla Kasten Öldürmeye Teşebbüs" olayı ile ilgili olarak, A.S. (44) bacak ve sırt bölgesinden, A.Ç. (36) ise ayak kısmından tabanca ile vurulawrak yaralandı. Araştırmalar sonucu olayın şüphelilerinin H.A. (23) ve M.E. (42) olduğu tespit edildi. M.E. gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.