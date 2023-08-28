  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Sanayi sitesindeki yangın korkuttu

Sanayi sitesindeki yangın korkuttu

SERKAN ÖZCAN
Sanayi sitesindeki yangın korkuttu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fatih Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, yakınındaki iş yerine de sıçradı. Yangın uzun çabalar sonucunda söndürüldü. İki iş yerinde hasar meydana gelirken, 2 itfaiye görevlisi, 1 polis memuru ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 20.50 sıralarında bir oto yıkama ve aksesuar dükkanında çıktı. Yangına müdahale sürerken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş ile dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ, vatandaşlar; Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar ise tedavilerinin ardından taburcu oldular.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA