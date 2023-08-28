Sanayi sitesindeki yangın korkuttu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fatih Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, yakınındaki iş yerine de sıçradı. Yangın uzun çabalar sonucunda söndürüldü. İki iş yerinde hasar meydana gelirken, 2 itfaiye görevlisi, 1 polis memuru ve 4 vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 20.50 sıralarında bir oto yıkama ve aksesuar dükkanında çıktı. Yangına müdahale sürerken vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan itfaiye erleri Ali Şahin ve Emin Kurtulmuş ile dumandan etkilenen polis memuru Erhan Aktuğ, vatandaşlar; Mustafa Ali Ecil, Erol Meral, İsmail Topalcık ve Salih Can Akar ise tedavilerinin ardından taburcu oldular.