Depremzede vatandaşın vefası Vali’yi duygulandırdı

KAHRAMANMARAŞ'TA meydana gelen depremde iki ayağı kırılan Mehmet Doğan ve eşi Zeliha Doğan, o dönem kendilerine yardım eden Manisa Vakfı'nın iyiliğini unutmadı. Depremzede çift, bahçelerinde topladıkları biber turşusunu Vakıf Başkanı Ercan Oğuz'a gönderdi. Oğuz ise, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye ziyaretinde hediyeyi Vali'ye takdim etti.

Oğuz, "Bu turşu, bir depremzede kardeşimizin Manisa halkına gönülden teşekkür hediyesidir ve bizim için paha biçilmez değerdedir" dedi. Hediyenin ilginç hikâyesi karşısında duygulanan Vali Ünlü de deprem sonrası hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Manisa halkına şükranlarını sundu