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Haberler Manisa Manisa'da bir değişik olay! Ev arkadaşlarına kızıp eşyalarını balkondan atınca...

Manisa'da bir değişik olay! Ev arkadaşlarına kızıp eşyalarını balkondan atınca...

Manisa’da birlikte yaşadığı ev arkadaşlarına kızan bir kişi çöpe atmak için ayırdığı kendi eşyalarını balkondan attı. Olayı yanlış anlayan mahalle sakinleri şahsın cinnet geçirdiğini ve intihar edeceğini sanarak ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gitmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

İHA
Manisa’da bir değişik olay! Ev arkadaşlarına kızıp eşyalarını balkondan atınca...

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, cezaevinde hükümlü bulunan ve izinli olarak çıkan H.H.P., ev arkadaşlarıyla sorunlar yaşadı. Ev arkadaşlarına kızan H.H.P. evin balkonunda bulunan kendine ait eşyaları çöpe bırakmak üzere sokağa atmaya başladı.

Durumu gören mahalleli, H.H.P.'nin cinnet getirdiğini ve intihar edeceğini düşünerek ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayısa Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. H.H.P.'nin yanına giden ekipler durumu öğrenince herkes rahat bir nefes aldı.

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