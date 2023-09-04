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Manisa'da gelin ve damada 45 metrelik takı şoku

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir düğünde yapılan takı töreninde şaşırtıcı anlar yaşandı. Arkadaşları tarafından gelin ve damada takılan 45 metre uzunluğundaki 5 liralık banknotlar, görenleri şaşkına çevirdi.

İHA
Manisa’da gelin ve damada 45 metrelik takı şoku

Manisa'nın Soma ilçesinde Kübra ve Semih Sarıpınar'ın düğün töreninde düzenlenen takı töreninde damadın arkadaşları sürpriz bir takı hazırladı.

Tam 45 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknotları kurdeleyle birleştirerek hazırlayan damadın arkadaşları takı töreninde damat ve geline doladı. Davetliler tam 45 metre uzunluğundaki banknotları görünce şaşırdı.

Damadın arkadaşlarından Furkan Akdeniz, "Arkadaşımızın en mutlu gününde farklı bir sürpriz hazırlamak istedik. Önemli bir anı oldu. Mutluluklar diliyoruz." dedi. Damat Semih Sarıpınar ise olup biteni hayretler içinde izleyerek bu güzel sürpriz için arkadaşlarına teşekkür etti.

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