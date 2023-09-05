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Haberler Manisa TIR kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı

TIR kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı

BATUHAN ULU
TIR kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı
MANİSA'NIN Kula ilçesinde otomobilin canlı tavuk yüklü TIR'a yandan çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan İsmail Pektaş (38) idaresindeki otomobil, Mehmet Paker idaresindeki canlı tavuk dolu TIR'a çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta hurdaya dönerken, sürücü İsmail Pektaş (38), Hamide Pektaş (34), Esma Pektaş (63), Mehmet Anıl Pektaş (11) ve Elif Pektaş (6) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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