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Haberler Manisa Tapu müdürlüğünde dehşet

Tapu müdürlüğünde dehşet

SERKAN ÖZCAN
Tapu müdürlüğünde dehşet
MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde bulunan Tapu Kadastro İl Müdürlüğü'ndeki kalorifer dairesinde memurlardan Hakkı Vural Balkan'ın cansız bedeni bulundu. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen memur Balkan (35), yanında getirdiği çamaşır ipiyle kalorifer dairesine indi. Bodrum katına girip uzun bir süre çıkmamasından şüphelenen güvenlik görevlisi, kata inerek kontrol etmek istedi. Ardından Balkan'ın iple kendisini kalorifer borularına astığını gördü. Sağlık ekipleri Balkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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