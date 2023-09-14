  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Bacağı demir banka sıkıştı

Bacağı demir banka sıkıştı

KENAN MOLLA
Bacağı demir banka sıkıştı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, PTT şubesinde bacağını demir banka sıkıştıran çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'ndeki hizmet veren PTT şubesine annesiyle giden çocuk, oturduğu bankın demirlerinin arasına bacağını sıkıştırdı. Bunun üzerine PTT'nin özel güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, demirlerin arasını genişleterek çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA