  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Şehitlerimizin isimleri 101 yıl sonra yazıldı

Şehitlerimizin isimleri 101 yıl sonra yazıldı

CÜNEYT HASÇELİK
Şehitlerimizin isimleri 101 yıl sonra yazıldı
OSMANLI döneminin en önemli kentlerinden biri olan ve 26 Mayıs 1919 tarihinden 8 Eylül 1922 tarihine kadar yaklaşık 3 buçuk yıl Yunan işgalinde kalan Manisa'nın kurtuluşu sırasında öncü Türk birlikleri arasında ilk şehit olan 4 kahraman Mehmetçiğin ismi, şehrin kurtuluşun 101. yılında şehit düştükleri bölgelerde bulunan sokaklara verildi. Manisalı yerel tarih araştırmacısı Erkan Akbalık ise şunları söyledi: "8 Eylül 1922 tarihinde Türk Ordusunun Manisa'ya girmesiyle şehir kurtarıldı. Bu Manisa'nın ikinci fethi diyoruz"
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA