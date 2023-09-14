Şehitlerimizin isimleri 101 yıl sonra yazıldı

OSMANLI döneminin en önemli kentlerinden biri olan ve 26 Mayıs 1919 tarihinden 8 Eylül 1922 tarihine kadar yaklaşık 3 buçuk yıl Yunan işgalinde kalan Manisa'nın kurtuluşu sırasında öncü Türk birlikleri arasında ilk şehit olan 4 kahraman Mehmetçiğin ismi, şehrin kurtuluşun 101. yılında şehit düştükleri bölgelerde bulunan sokaklara verildi. Manisalı yerel tarih araştırmacısı Erkan Akbalık ise şunları söyledi: "8 Eylül 1922 tarihinde Türk Ordusunun Manisa'ya girmesiyle şehir kurtarıldı. Bu Manisa'nın ikinci fethi diyoruz"