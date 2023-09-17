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Haberler Manisa Manisa'da 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Manisa'da 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

DHA
Manisa’da 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucu belirlenen iş yerine dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenledi. İş yerinde 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda M.G.'ye ait TIR'a kaçak akaryakıt yükleyen iş yeri sahibi C.D., suçüstü yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak akaryakıta el konuldu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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