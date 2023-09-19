  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

HABER MERKEZİ
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evinde ölü bulunan Ali Gökçay (43) ağır kilosu nedeniyle yük asansörü ile evinden çıkarıldı. Acı olay, dün saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri gelen kötü kokular nedeniyle polisi aradı. Eşi şehir dışında olan Ali Gökçay, evde yerde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede Gökçay'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Gökçay'ın cansız bedeni, balkona yanaştırılan yük asansörü ile indirildi. Bir süredir çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Gökçay'ın kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA