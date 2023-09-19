Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evinde ölü bulunan Ali Gökçay (43) ağır kilosu nedeniyle yük asansörü ile evinden çıkarıldı. Acı olay, dün saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri gelen kötü kokular nedeniyle polisi aradı. Eşi şehir dışında olan Ali Gökçay, evde yerde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemede Gökçay'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Gökçay'ın cansız bedeni, balkona yanaştırılan yük asansörü ile indirildi. Bir süredir çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü öğrenilen Gökçay'ın kesin ölüm nedeni, otopsi ile belirlenecek.