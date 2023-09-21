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Manisa Emniyeti'nden huzur uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan güven huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı.

İHA
Manisa Emniyeti’nden huzur uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, 20 Eylül'de 12.00-14.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak 121 ekip ve 502 personelin katılımıyla yapılan 'Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda 4 bin 670 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 19 şahsın yakalandığı bildirildi.

1475 aracın denetlendiği uygulamada 125 araç sürücüsüne 305 bin 566 TL para cezası kesildi. 3 yakalamalı hacizli araç ele geçirilen uygulamada 13 araç da trafikten men edildi. 137 motosikletin denetlendiği uygulamada 41 motosiklet sürücüsüne 63 bin 11 TL para cezası uygulanırken, 3 çalıntı motosikletin yakalandığı, 2 motosikletin de trafikten men edildiği açıklandı.

Uygulamada ayrıca 145 okul çevresi, 203 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 81 park ve bahçe, 37 metruk bina ve çevresi, 4 otogar ve tren garının kontrol edildiği bildirildi. Uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet fişek, 5 gram esrar maddesi ele geçirildiği, 2 işyerinde ise kapalı alanda sigara içildiği tespit edildiği ifade edildi. Uygulamada, 7 şüpheli şahsa da adli işlem yapıldığı bildirildi.

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