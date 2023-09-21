Manisa Emniyeti’nden huzur uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde, 20 Eylül'de 12.00-14.00 ve 21.00-00.00 saatleri arasında eş zamanlı olarak 121 ekip ve 502 personelin katılımıyla yapılan 'Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda 4 bin 670 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 19 şahsın yakalandığı bildirildi.

1475 aracın denetlendiği uygulamada 125 araç sürücüsüne 305 bin 566 TL para cezası kesildi. 3 yakalamalı hacizli araç ele geçirilen uygulamada 13 araç da trafikten men edildi. 137 motosikletin denetlendiği uygulamada 41 motosiklet sürücüsüne 63 bin 11 TL para cezası uygulanırken, 3 çalıntı motosikletin yakalandığı, 2 motosikletin de trafikten men edildiği açıklandı.

Uygulamada ayrıca 145 okul çevresi, 203 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 81 park ve bahçe, 37 metruk bina ve çevresi, 4 otogar ve tren garının kontrol edildiği bildirildi. Uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet fişek, 5 gram esrar maddesi ele geçirildiği, 2 işyerinde ise kapalı alanda sigara içildiği tespit edildiği ifade edildi. Uygulamada, 7 şüpheli şahsa da adli işlem yapıldığı bildirildi.