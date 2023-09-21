Manisa’da tır işçi servisine çarptı: 23 yaralı

Manisa Salihli'de Mehmet M'nin (41) kullandığı domates yüklü 64 F 3004 plakalı tır, Uşak-İzmir kara yolunun Salihli ilçesi geçişi Durasıllı Mahallesi yakınlarında, bir fabrikaya işçi taşıyan Ali Osman G. (61) idaresindeki 45 J 7142 plakalı midibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Midibüsteki yaralanan 23 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.