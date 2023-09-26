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Haberler Manisa Manisa'da feci olay! 16 yaşındaki lise öğrencisi çalıştığı inşaattan düşerek öldü

Manisa'da feci olay! 16 yaşındaki lise öğrencisi çalıştığı inşaattan düşerek öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş zamanlarında inşaatta elektrik tesisatı döşeme işi yapan 16 yaşındaki Zekai Dikici, inşaattan düşerek can verdi. Yaşamını yitiren gencin elektrik tesisatı bölümü 11.sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

İHA
Manisa’da feci olay! 16 yaşındaki lise öğrencisi çalıştığı inşaattan düşerek öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta elektrik tesisatı döşeme çalışması yapan Zekai Dikici (16), dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Dikici, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dikici hayatını kaybetti.

Öte yandan, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Zekai Dikici'nin çalıştığı elektrik tesisat işyeri sahibi Ş.B. (58) ve usta başı R.Y. (63) gözaltına aldı. Dikici'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken soruşturma devam ediyor.

BOŞ ZAMANLARINI ÇALIŞARAK DEĞERLENDİRİYORMUŞ

Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik tesisat bölümü 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Zekai Dikici'nin boş zamanlarında elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi.

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