Çalıştığı inşaatın 5. katından düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen lise öğrencisi Zekai Dikici (16) hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında, İstasyon Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta elektrik tesisatı döşeme işinde çalışan Zekai Dikici, 5'inci kattan zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Dikici, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 11'inci sınıf öğrencisi olan Dikici'nin haftada bir gün eğitim için okula gittiği, diğer günlerde özel bir iş yerinde elektrik tesisat işlerinde çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili çalıştığı elektrik tesisat firmasının sahibi Ş.B. (58) ve ustabaşı R.Y. (63) gözaltına alındı.