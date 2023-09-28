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Haberler Manisa Çikolata dolu TIR küle döndü

Çikolata dolu TIR küle döndü

SERKAN ÖZCAN
Çikolata dolu TIR küle döndü
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çikolata yüklü TIR'ın dorsesinde tekerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, TIR'ın dorsesinde bulunan çikolatalar tamamen yandı. Manisa - İstanbul Karayolu Saruhanlı ilçesinde meydana gelen olayda, Mustafa Ertügen'in (60) kullandığı çikolata yüklü TIR'da tekerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Ekipler yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü. Yangın sebebiyle karayolunun gidiş yönü 1 buçuk saat trafiğe kapatıldı.
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