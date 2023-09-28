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Haberler Manisa Manisa’da korkunç olay! Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Manisa’da korkunç olay! Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde dün akşams saatlerinde meydana gelen yağışın ardından bir eve yıldırım düştü. Yangın çıkaran yıldırım nedeniyle taş ev ile eve bitişik halde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi.

İHA

Manisada'nın Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nin Karamolla mevkiinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeyi etkisi altına alan yağışlı havada, Karamolla Mahallesi'nde Metin Karakoç'a ait ikamete yıldırım düştü.

Manisa’da korkunç olay! Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Yıldırım düşmesinin hemen ardından evin çatı kısmı ile evin hemen yanında bulunan samanlar yanmaya başladı. Alevleri gören mahalleli vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Manisa’da korkunç olay! Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederken, mahalleli vatandaşlar ile jandarma personelleri de söndürme çalışmalarına büyük destek verdi.

Manisa’da korkunç olay! Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevredeki başka bir eve sıçramadan kontrol altına alınan yangında, ikamet ile ikametin bitişiğinde bulunan samanlar kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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