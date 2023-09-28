Manisa’da korkunç olay! Yıldırım düşen ev alev alev yandı

Yıldırım düşmesinin hemen ardından evin çatı kısmı ile evin hemen yanında bulunan samanlar yanmaya başladı. Alevleri gören mahalleli vatandaşlar bir yandan yangına müdahale etmeye başlarken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.