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Haberler Manisa Omcada oluşan üzüm salkımı görenleri şaşırttı

Omcada oluşan üzüm salkımı görenleri şaşırttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde omcada üzüm salkımı oluştu. Asmanın gövdesinde yaprakları ve filizi olmayan üzümü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA
Omcada oluşan üzüm salkımı görenleri şaşırttı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticisi olan Ahmet Karadağ, üzüm bağındaki sultaniye üzüm salkımlarını standart hale gelmesi için işçilerle birlikte salkım düzeltme çalışmaları yaptıkları sırada işçilerden Tülay Uysal, omcada üzüm salkımını fark etti.

Bağ sahibi Ahmet Karadağ da böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirtti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise, "Bu tür olaylar ender olarak görülür. Asmanın omcasında gözlerden salkım zaman zaman olmaktadır. Ender olarak olur. Yaprak olmaz, sadece salkım olur" dedi.

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