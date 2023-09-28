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Haberler Manisa Talihsiz kaza epilepsi hastası gencin sonu oldu

Talihsiz kaza epilepsi hastası gencin sonu oldu

SERKAN ÖZCAN
Talihsiz kaza epilepsi hastası gencin sonu oldu
Manisa'da babasının arkasında otururken seyir halindeki motosikletten düşen epilepsi hastası genç, başka aracın çarpması sonucu öldü. Uşak-İzmir kara yolunda seyreden, babası V.K'nin (51) kullandığı motosiklette yolculuk eden Yaşar Kızılkaya (22), epilepsi nöbeti geçirdi. Motosikletten düşen gence bu sırada, plakası belirlenemeyen başka bir araç çarpıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Yapılan kontrolde Yaşar Kızılkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kızılkaya'ya çarpan aracın tespiti için çalışma başlatıldı.
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