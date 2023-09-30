  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

Manisa'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 40 bin TL ele geçirildi.

İHA
Manisa’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında alınan duyum üzerine önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, H.K. (56) ve G.K. (56) isimli şahısların evinde yapılan aramada bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Toplamda 2 bin 815 gram kubar esrar, ayrıca 1 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi bulundu. Ayrıca, aramalarda 40 bin TL ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu sonucunda yakalanan şüpheliler H.K. ve G.K., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarmada ki sorgularına devam ediliyor. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

Jandarmanın bu başarılı operasyonu, uyuşturucu ticaretine karşı verilen mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Uyuşturucu ile mücadele devam edeceğini belirtti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA