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Haberler Manisa Katil cesedi gömdüğü yerde yakalandı

Katil cesedi gömdüğü yerde yakalandı

Manisa’da 5 yıl önce çobanlık yapmak için Uşak’tan kente gelip kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan İhsan Yıldız’ın (60), yanında çalıştığı M.K. tarafından öldürülüp, Devlet Su İşleri (DSİ) kanalına gömüldüğü ortaya çıktı. İzinli olarak cezaevinden çıkan M.K. cesedi gömdüğü yeri kazarken yakayı ele verdi.

CÜNEYT HASÇELİK
Katil cesedi gömdüğü yerde yakalandı

Manisa'ya 2018 yılında çobanlık yapmak için Uşak'tan gelen İhsan Yıldız, M.K.'nın yanında çalışmaya başladı. Bir süre sonra Yıldız'dan haber alamayan ailesi, 2019 yılında bir televizyon kanalına da çıktı. Yoğun arama çalışmalarına rağmen Yıldız'a dair bir ize ulaşılamadı. Jandarmalar, İhsan Yıldız'ın, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçundan cezaevinde tutuklu bulunan M.K. tarafından öldürüldüğünü ve cesedin Alaşehir ilçesi Killik Mahallesi'nde olabileceğini değerlendirerek işverenini takibe aldı.

YAKALANINCA İTİRAF ETTİ

Manisa'da şüpheli M.K., 23 Eylül 2023 tarihinde 10 gün izinli olarak cezaevinden çıktı. Jandarma tarafından takibe alınan M.K., kürekle geldiği Killik Mahallesi yakınlarındaki DSİ kanalında girdiği bir çukuru kazmaya başladı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçarak saklandığı sazlık bölgede yakalandı. Gözaltına alınan M.K., 2018 yılında İhsan Yıldız'ı öldürdüğünü ve DSİ kanalına gömdüğünü itiraf etti.

KAZMA KÜREKLE GELMİŞ

Cesedi gömdüğü yere kazma kürekle gelen zanlının yakalanmasının ardından jandarma ekipleri kazı çalışması yaptı. İhsan Yıldız'a ait kemik ve içerisinde cüzdanın da bulunduğu kıyafetlere ulaşılırken, suçunu itiraf eden M.K. tutuklandı.

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