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Haberler Manisa Üzüm bağına uçan otobüste 15 yaralı

Üzüm bağına uçan otobüste 15 yaralı

SERKAN ÖZCAN
Üzüm bağına uçan otobüste 15 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, virajı alamayıp sürücüsünün kontrolünden çıkarak üzüm bağına uçan yolcu otobüsündeki 3'ü araçta sıkışan 1'i hamile 15 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 20.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde, Turgutlu çevreyolunda meydana geldi. İzmir-Mersin seferini yapmakta olan Engin Üvak yönetimindeki Villa Seyahat'e ait yolcu otobüsü, viraja geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki üzüm bağına uçtu. 4'ü personel 29 kişinin bulunduğu otobüste 15 yolcu yaralandı.

YOLDA VİRAJI ALAMADI

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 13'ü taburcu edildi. Gebeliğinde bir sorun olmadığı belirtilen hamile Rabia Hamdo ile eşi Yusuf Hamdo'nun da tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Kazada, otobüste bulunan yolculardan biri, "Yol kesiminde aniden kırınca virajı alamadı ve yuvarlandık. Takla attı" dedi.

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