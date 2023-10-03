Eski sevgilisinin tehdit ettiği kadın isyan etti

Manisa'da geçtiğimiz Mart ayında, ayrılmak istediği eski sevgilisi Adem Yılmaz tarafından bacağından vurulan Ayşen Eryılmaz (27), ölüm korkusu yaşıyor.

'SOKAĞA ÇIKAMIYORUM'

Olaydan bir süre sonra uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanan Adem Yılmaz'ın cezaevinden bile kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyen talihsiz kadın, sosyal medyadan isyan etti. Ayşen Eryılmaz, "Ameliyat oldum, dizime platin yerleştirildi ve yüzde 26 engelli raporu verildi. Aparat olmadan yürüyemiyorum. Psikolojik olarak bitik durumdayım. Tehditlerinden korktuğum için polise yaşadıklarımı anlatamadım. Başka suçtan cezaevine girdi ancak tehditlerini aracılarla sürdürüyor. Bütün hayatımı kararttı. Öldürülme korkusuyla yaşıyorum. Hem beni hem de çocuklarımı tehdit ediyor. Dışarı çıkmak zorunda kaldığımda, her an birinin saldırısına uğrayacakmış hissi yaşıyorum. Kapının önüne bile çıkmaya korkuyorum; işe gidemiyorum. Öldürülmek istemiyorum" dedi.