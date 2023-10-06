Sulama kanalına uçan baba- kızı kurtardılar

anisa'da, stabilize yolda takla atarak sulama kanalına uçan otomobilde yaralanan Adem Yiğit (39) ve yanındaki kızı Cemile Nur Yiğit (16) kurtarıldı. Baba- kız, hastaneye kaldırıldı. Kaza, Saruhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Sokak'ta meydana geldi. Adem Yiğit yönetimindeki otomobil, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Sürücü Yiğit ile kızı Cemile Nur Yiğit, sulama kanalında ters dönen otomobilde yaralandı. Otomobilin bir kısmı suyla dolarken, baba- kız için kurtarma çalışması başlatıldı. Adem Yiğit ile kızı hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi