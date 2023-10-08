Okulun çatısına çıkan çocuk atlamaya çalıştı

MANİSA'DA kapalı olan bir öğrenci yurdunun yangın merdiveninden çatıya çıkarak atlamaya çalışan bir çocuk, polis ve uzman ekiplerce yakalanarak durduruldu. Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yetiştirme yurdundan kaçtığı öğrenilen çocuk, kapalı olan özel bir erkek öğrenci yurdunun yangın merdiveninden çatıya çıktı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çatıya çıkan bir itfaiye personeli ile birlikte polis ve psikologlar uzun süre çocukla sohbet ederek ikna etmeye çalıştı. Son anda kurtarılan çocuk hastaneye götürüldü.