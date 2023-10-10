Havaya ateş açtıktan sonra yakalanan şahsın üzerinden cephanelik çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda Ü.Ç. isimli şahıs havaya ateş ederek kaçmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü devriyeleri tarafından kısa süre içinde yakalanan şahsın üzerinde iki farklı marka tüfek, bu tüfeklere ait şarjörlerde toplamda 6 dolu kartuş bulundu. Ayrıca bir toplu tabanca ve olay yerinde 1 adet boş kartuş da ele geçirildi.

Akhisar'da polisin etkili çalışmaları sonucunda yakalanan Ü.Ç. isimli şahıs hakkında soruşturmanın başlatıldığını ve olayın detaylarının araştırıldığını bildirdi.